مواجهة ساخنة بين خالد النبوي وابن شقيقه في الحلقة 7 من مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7، شهدت مواجهة ساخنة بين الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا وبين ابن شقيقه مدحت أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان إسلام جمال، إذ يشارك هذا العمل الدرامي في السباق الرمضاني 2022 ويعيد اسم المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة إلى الشاشة من جديد بعد أن فارق الحياة عام 2010، أي منذ حوالي 12 عامًا.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

وضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7، يحاول بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره خالد النبوي أن يواجه ابن شقيقه مدحت أبو الهنا، بعد أن عرف من كاميرات المراقبة رقم السيارة التي جاء بها البلطجية الذين هاجموه وتبين بعد الكشف على الأرقام أن صاحب السيارة موظف يعمل في شركة «مدحت».

مواجهة بين بليغ أبو الهنا ومدحت

وفي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 ، يذهب «بليغ» إلى «مدحت» في شركته ويواجهه بما جرى، ويقول له إن من هاجموه في منزله وتسببوا في إدخاله المستشفى موظفين في شركته، وعندها يرتبك «مدحت» ويطلب زوج أخته المحامي، «رؤوف» حتى يسانده.