تبدأ خلال ساعات.. إجراءات جديدة لدخول البلاد تتضمن التسجيل على المنصة

تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولي خلال الساعات القليلة القادمة، في تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسيير إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بإلغاء العمل بالإقرارات الصحية «Declaration Form» أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين إلى مصر بمختلف المنافذ.

وأضافت المصادر، أن المنشور تضمن ضرورة تطبيق الحجر الصحي بالمطار بالتنسيق مع شركات الطيران نحو تشجيع القادمين من الخارج على التسجيل بالمنصة الإلكترونية عبر رابط ««https.Visitegypt.com» والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر «QR Code».

وتابع المنشور، سيتم إلغاء الإجراء الاستثنائي الخاص بتطهير الطائرات، وذلك عقب كل رحلة، وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل، وفي حال وجود حالة إيجابية أو حالة اشتباه على متن الطائرة، يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة للطائرة بعناية في استخدام المواد المسموح بها على متن الطائرة .