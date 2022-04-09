المفاجأة المدوية لحلقة «الاختيار 3»: تهديد مرسي للمشير طنطاوي بـ«خطر حقيقي»

تنشر «الوطن» المفاجأة المدوية التي تتضمنها الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، وهي تسجيل حي للقاء جمع بين المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عبدالفتاح السيسي، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمرشح الرئاسي في هذا التوقيت محمد مرسي، يوم 20 يونيو 2012، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

طنطاوي يشيد بالسيسي

وأشاد المشير طنطاوي باللواء عبدالفتاح السيسي، في هذا التوقيت، واصفاً إياه بـ«ابنه»، وقال مرسي إنه يعرف العلاقة ومدى الثقة بين المشير طنطاوي والسيسي، ليعقب المشير طنطاوي، بأن السيسي قريب من الله وإخلاصه لله، ليعقب الرئيس السيسي قائلا: «يارب أكون كدا».

وعقب «مرسي»، قائلاً: «سيادة اللواء عبدالفتاح شخصية الحقيقة.. إحنا يعني بنعتبره من الأسس اللي مع حضرتك.. الدراع الأساسية»، ليعقب المشير: «من زمان.. أنا حاطط عيني عليه من زمان».

وقال مرسي خلال اللقاء: «النتيجة لازم متتغيرش، لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية.. أنا لا أتمنى هذا، ولا أريده، ولا أوافق عليه».

وعقب المشير طنطاوي، قائلاً: «عايزك تاخد بالك من إن لو حصل، وجهة ما حاولت إنها تضرم النار في البلد، دي هتبقى مصيبة على البلد وعلينا».. وعقب المشير: «عشان كدا أنا بتكلم.. بس خد بالك، وخليهم مفيش داعي للحاجات دي».

وقال مرسي: «أنا بس أنا أقول لحضرتك إنه التصرف اللي موجود، الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعبي، وليس مخطط له»، ليعقب المشير طنطاوي: «لا في تخطيط معلش».

ووواصل مرسي محدثا عن انعقاد مجلس الشعب.. ليعقب المشير: «أنا أقدر أعمل حاجة في مجلس الشعب»، ليطالبه مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، ليعقب المشير بأنه ليس من سلطته أن يلغي القرار، ليقول مرسي، إن حضرتك من أصدر القرار، ليعقب المشير بأنه حكم محكمة، ولم يصدر سوى قرار تنفيذه.

وطالب مرسي المشير بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، ليعقب: «هو أنا هطلع قرار ألغى حكم محكمة»، ليرد مرسي: «حكم المحكمة يطبق بطريقة يتفق عليها في مرحلة لاحقة.. قدامنا منفذ أو اتنين أو تلاتة.. يتلغى القرار ومسألة مش صعبة، والتاني أن الموضوع يحال للفتوى والتشريع»، ليقاطعه المشير: «أنا لو جمعت المجلس دلوقتي، مفيش حد هيوافق على كدا».

وقال مرسي: «إذا استشعر الناس أنه سدت كل المنافذ»، ليرد المشير: «ناس مين؟»، ليقول مرسي: «الشعب»، ليعقب المشير: «ما تشوف الشعب كله بيقول ايه.. اسمع كلامي.. معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص».

وواصل مرسي: النتيجة لو تغيرت يا سيادة المشير، ليقاطعه المشير: «مين قال إن النتيجة هتتغير»، ليعقب مرسي: «سيؤدي هذا إلى حالة من الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستذهب، وساعتها ولا أنا ولا أنتوا هتقدروا تمنعوها.. ستمثل خطر حقيقي غير 11 فبراير.. وأنا لك ناصح أمين وأرصد الحقيقة لحضرتك.