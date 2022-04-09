الاختيار 3 يكشف دور خيرت الشاطر «رأس الأفعى» في الإخوان: مدبر أحداث العنف

كشف مسلسل الاختيار 3، عن الدور الذي لعبه خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في التخطيط للعديد من عمليات العنف والإرهاب، وإدارة خيوط الجماعة خلال فترة حكمهم بين 2012 إلى 2013 وتحديد عدد من القرارات الرئاسية التي اتخذها محمد مرسي.

حصار المحكمة الدستورية العليا

ومن بين الأحداث التي دبرها خيرت الشاطر، وكشف تفاصيلها مسلسل الاختيار 3 كان حصار المحكمة الدستورية، إذ قال الشاطر، وهو الدور الذي يؤديه الفنان خالد الصاوي: «إحنا مش هنخطف القضاة، لكن هنخطف المحكمة»، وبعدها حاصر عناصر الجماعة الإرهابية، مقر المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاة المحكمة التي تعتبر أعلى سلطة قضائية من ممارسة عملهم، والنظر في قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور التي سيطر عليها الإخوان.

الإعلان الدستوري المكمل

كما خطط الإرهابي خيرت الشاطر لإصدار إعلان دستوري مكمل، يوسّع من صلاحيات الرئيس، ويكبل السلطة القضائية، ويتضمن قرار بعزل النائب العام، وهو الإعلامي الدستوري الذي أصدره مرسي بالفعل، وتسبب في حالة غضب واسعة بالشارع المصري وموجة تظاهرات رافضة لهذه الخطوة، وأبدت كافة القوى السياسية والنقابات رفضها للإعلان الدستوري.

اختراق جهاز الأمن الوطني

وكشف تسجيل عرضه مسلسل الاختيار 3، عن مخطط خيرت الشاطر لاختراق جهاز الأمن الوطني بعد أحداث ثورة 25 يناير، إذ قال في التسجيل بالصوت والصورة الذي عرضه المسلسل: «أنا ممكن أخرج مليون واحد يخترقوا مقر أمن الدولة، ويطالبوا بمحاكمات شعبية كمان».

كما أظهرت إحدى حلقات مسلسل الاختيار 3 تسجيلا آخر لخيرت الشاطر، يظهر تجسسه على السلفيين من خلال عناصر إخوانية، قائلا: «أنا مش بتاع مخابرات لكن بزرع ناس وسطهم (السلفيين)، وأتابع كل تفاصيلهم وأي شيء فيه قلق أو خطر أحاول أن أعالجه، وعندما أجد معلومة موجودة بكلم (أبلغ) أمن الدولة».