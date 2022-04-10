أسعار الذهب اليوم الأحد 10-4-2022 في الأسواق.. وتجاره: «عياره فلت»

شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة في الأسواق اليوم الأحد، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21، مسجلًا زيادة قدرها نحو 20 جنيهًا، ليُباع بـ1000 جنيه مقابل 980 جنيهًا، قبيل إغلاق البورصات العالمية تعاملاتها الجمعة الماضي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 أو البندقي، ليباع بسعر 1.143 جنيه، فيما بيع عيار 21 الشعبي بحدود 1000 جنيه، وبيع عيار 18 بسعر 857 جنيهًا.

الذهب فلت عياره

ووصف تجار لـ«الوطن»، حالة الارتفاع في أسعار المعدن الأصفر، قائلين «الذهب عياره فلت»، مرجعين الارتفاع إلى أسباب عدّة، منها ارتفاع سعر الدولار محليًا، وارتفاع سعر الأوقية عالميا، ما تسبب بدوره في التأثير على معدلات الإقبال على الشراء وبالتالي حجم المبيعات.

ولفت نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب في الغرف التجارية، إلى أنّ الإقبال على شراء الذهب تراجع مؤخرا لعدة عوامل، أهمها ارتفاع الأسعار عالميا، وتداخل المواسم، خاصة الموسم الدراسي، الذي يرهق الأسر ويستحوذ على جانب كبير من ميزانيتها.

وأضاف نجيب لـ«الوطن»، أنّ عددًا كبيرًا من أصحاب الذهب، استغل الارتفاعات القياسية في الأسعار، وباعوا ما يملكون من ذهب للاستفادة من الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من ورش الذهب تعاني الركود بسبب ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تراجع حجم دمغها المشغولات الذهبية في السوق المحلي.