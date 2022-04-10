يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 9 والقنوات الناقلة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول عائلة «جلجل» التي بدأت تدخل في مشكلات بسبب الكلمات التي تظهر على يد «جلال».

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 9 والقنوات الناقلة

الساعة 6:45 مساءً، هو موعد العرض الأول لمسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 9، ولمن لم يشاهد الحلقة في ذلك التوقيت من الممكن أن يتابعه في الإعادة على قناة dmc في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و6 صباحًا من اليوم التالي.

مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

بدأت تنشأ قصة حب بين «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا و«جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، حيث أن الأخير جذب انتباهها بالكلمات التي تظهر علي يديه، فوصفته بالشهم والجدع والحنين.

من المقرر أن تتضح تلك العلاقة بينهما خلال الحلقات المقبلة، خاصة وأن «روقة» التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر تحب «جلجل»، ولكنه يتجاهلها، وتحاول بكافة الطرق أن تلفت انتباهه لها، حيث أنه ابن خالتها وتحبه منذ الصغر.