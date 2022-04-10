مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء

يترقب الصائمون بشمال سيناء، موعد المغرب، وموعد الأفطار والسحور، كل يوم على صفحات الإنترنت، والمواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي وصفحات النشطاء المهتمة، ويتابع أهالى المدن في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح، ومناطق الوسط من سيناء موعد الصلوات والإمساك والإفطار طوال الشهر الكريم، وذلك بصفة يومية.

مواقيت الصلوات الخمس والشروق بالعريش

ذكرت هيئة المساحة المصرية، أن موعد صلاة الفجر يحين في تمام الساعة 3:52، والشروق الساعة 5:24، في حين يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:46، أما أذان العصر يحين في تمام الساعة 3:21، وأذان المغرب وموعد الأفطار، يكون في تمام الساعة 6:10 أما صلاة العشاء والتراويح، تحين في تمام الساعة 7:31 دقيقة.

أوقاف شمال سيناء تحدد دروس الموعظة وإقامة الصلاة

فيما واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها تحديد مدة صلاة التراويح بنصف ساعة، على أن يتخللها درسين موعظة ما بين الربع ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين ومراعاة لكبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.

الرد على أسئلة المصلين في صلاة التراويح

وكانت مساجد شمال سيناء، خصصت استراحة الركعات التي تتخلل صلاة التراويح، في الرد على استفسارات المصلين، والإجابة على الأسئلة الملحة بشأن الصوم والزكاة، وغيرها من الفرائض، التي تجعل المصلين في حيرة من أمرها، خصوصا التي بها خلافات فقهية.