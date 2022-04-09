يسرية تحاول إبعاد خالد النبوي عن ابنها في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8

يتصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 محركات البحث، وهو المسلسل يشارك به الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني، ويعتبر العمل الأول الذي يشارك فيه مع ابنه نور خالد النبوي، وشهدت الحلقة الجديدة مجموعة من الأحداث الساخنة بين بليغ أبو الهنا وأفراد عائلته الذين يحاول أن يصلح بينهم وينهي الخصومة القائمة ليحصل على حقه في الميراث.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 يدور حوار طويل بين يسرية زوجة الراحل أمين أبو الهنا التي تلعب دورها وفاء عامر وعم زوجها جابر أبو الهنا، حول بليغ أبو الهنا، الذي عاد من أوروبا ليطالب بحقه في الميراث، وتحدث يسرية مع جابر حديثا طويلا حاولت فيه أن تساوم على إبعاد بليغ عن أبنائها وأسرتها كلها، وخاصة ابنها الأصغر طارق أبو الهنا، الذي يتعلق كثيرا بعمه بليغ أبو الهنا.

يسرية تعرض 5 ملايين جنيه لإبعاد بليغ عن أسرتها

وصل الأمر في نهاية مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 إلى أن يسرية طلبت من جابر أبو الهنا أن يخبر بليغ بأنها تعرض عليه الـ5 ملايين جنيه التي منحها هو لزوجها قبل وفاته، مقابل أن يرحل ويتركها ويبتعد عن أبنائها.