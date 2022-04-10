سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 10-4-2022 في مصر

كثرت عمليات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية حول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في محلات الصاغة، باعتباره المعدن الأكثر تداولا بين المصريين، إذ تصدر المعدن الأصفر محرك البحث العالمي «جوجل»، بسبب إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية خلال فترة رمضان لإتمام حفلات الخطوبة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، يقدم «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، بالإضافة لباقي الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 10-4-2022 إلى 1000 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويباع سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأحد، بسعر 857 جنيها في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1.143 جنيه في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 7856 و7888 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية، سجل سعر المعدن الأصفر في بداية معاملات اليوم الأحد داخل الأسواق العالمية، ما يلي:

- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 10 أبريل، نحو 861.52 جنيه بقيمة 46.97 دولار.

- سعر الجنيه الذهب في أسواق المال، نحو 8.041 جنيه، بما يعادل 438.40 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، نحو 1.005جنيه، بما يعادل 54.80 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1149 جنيهًا، بما يعادل 62.63 دولار.