كيف يصل الإنسان لطهارة القلب وسلامة الصدر؟.. باحث أزهري يجيب

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، باحث في مشيخة الأزهر الشريف، إنّ قيام الليل في شهر رمضان الكريم وصيام النهار، له أثر كبير على نقاء وسلامة القلب، فلذة الحياة دائمًا تنبع من القلب السليم.

سلامة: في الجنة يُنزع الغل من قلوب المؤمنين

وأضاف سلامة، خلال استضافته في برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّه ومع دخول المسلمين الجنات بعد يوم القيامة، فمن علامات الشعور باللذة فيها هو نزع الغل من قلوب المؤمنين، للتمتع بالنعيم، والقدر الكافي من التسامح والمغفرة.

وتابع الباحث في مشيخة الأزهر أنّ الإنسان الذي يقتدي بأوامر النبي الكريم، شخص يتمتع بسلامة الصدر، مستدلًا على ذلك بتصرف الرسول مع «عبدالله بن أُبي»، وكيف سامحه النبي، بعد طلب من ابنه، ومنحه رداءه ليكفنه.

سلامة: الطهارة القلبية خلق وقيمة مارسها الرسول

وأكد أنّ الطهارة القلبية خلق وقيمة مارسها الرسول في جميع جوانب حياته، فطهارة القلب دائمًا تتحقق في عدد من الخطوات؛ أولاها ذكر الله مع استحضار القلب، وثانيها هو قراءة القرآن، لافتًا إلى أنّ النبي محمدًا، صلى الله عليه وسلم، كان ينادي على سيدنا بلال مع كل أذان، ويقول له: «قم فأرحنا بالصلاة»، مشددًا على أنّ الصلاة ليست مجرد فرض نلقيه من أكتافنا، فالصلاة محبة وراحة ووقت نشكو فيه همومنا وأوجاعنا ونبوح بأسرارنا التي لا يمكن أن نشكو بها لأحد.