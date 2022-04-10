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ضبط 174 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
11:53 ص | الأحد 10 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 174 قضية مخدرات

وضمن حملات وزارة الداخلية، جرى ضبط 164 قطعة أسحلة نارية بحوزة 138 متهمًا، وتنفيذ 86 ألفًا و776 حكمًا قضائيًا، وضبط 174 قضية مخدرات مع 249 متهما، وضبط 26 هاربًا، و18 بلطجيًا، وضبط 203 دراجة نارية مخالفة، و21326 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

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بقلم محمد بركات