سائق ميكروباص يسحل «مُسعفا» بالغربية: رفضح إفساح الطريق «فيديو»

قال حسن الصعيدي، المُسعف في مرفق إسعاف الغربية، والمعتدى عليه من قبل سائق سيارة ميكروباص، إنه فوجئ بتعدي المتهم عليه فور مطالبته بالتحرك بالسيارة من أجل إنقاذ مريض كان ينقله للمستشفى.

واعتدى سائق ميكروباص على مُسعف في شارع البحر بمدينة طنطا، بواسطة سلاح أبيض، وأصابه بـ17 غرزة في الرأس واليد، وذلك بعد مطالبته من سائق سيارة الميكروباص بإفساح الطريق لمرور السيارة التي يستقلها وبرفقته حالة مرضية مصابة بغيوبة سكر.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرا مع مُسعف مرفق إسعاف الغربية، أوضح فيه أنه يعمل في مرفق إسعاف الغربية منذ 30 عاما، وأمس كان مستقلا سيارة رقم 1910 وكان معه حالة مرضية لسيدة مصابة بغيوبة سكر، وحالتها خطيرة.

وأضاف أنه بعد استخدام آلة التنبيه لم يستجب سائق الميكروباص، ما دفعه إلى النزول من السيارة من أجل مطالبته بسرعة التحرك، «الثانية بتفرق في حياة المريض، ونزلت من سيارة الإسعاف علشان أفتح الطريق للدخول في أقل وقت المستشفى، لأن المريض بعتبره واحد من أهلي».

سحل المسعف 3 كيلو مترات

وأوضح المسعف، أنه فوجئ بتعدي المتهم عليه بواسطة سلاح أبيض، فأصابه بجروح قطعية في يده ورأسه، مشيرا إلى أن السائق حاول الهرب بالميكروباص، ما دفعه الى التعلق بباب السيارة الخاص بالسائق من أجل ضبطه، رافضاً ترك السيارة، وظل ممسكا بباب السيارة والمتهم يتعدى عليه بواسطة سلاح أبيض من أجل إجباره على ترك الباب.

وأشار إلى أنه ظل ممسكا بباب السائق، رغم سير السيارة، حتى سقط بعد نحو 3 كيلو مترات، وهو غارق في دمائه، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج وإسعافه من 17 غرزة في الرأس، و14 في اليد 3.

وذكر المسعف، أنه حرر محضرا برقم 12615 جنح قسم شرطة أول طنطا، وتم سماع أقواله، موجها الشكر إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية وإدارة المرور على سرعة التحرك وضبط أحد السائقين، لكن بالعرض عليه تبين أنه ليس المتهم، ووعده ضباط المباحث بسرعة ضبط المتهم.

17 غرزة بالرأس

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بتعرض مسعف في مرفق إسعاف الغربية إلى الضرب بواسطة سلاح أبيض من قبل أحد سائقي الميكروباص في شارع البحر بطنطا، أمام مستشفى طنطا الجامعي، ما أسفر عن إصابته بـ17 غرزة في الرأس واليد، وحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة،، والبحث عن سائق الميكروباص الهارب.