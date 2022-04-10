رصف الشوارع وتجميل الميادين وإنهاء العشوائية.. أولويات الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة من خلال الاستفادة القصوى من بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر العام بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

الحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع

وأشارت نائب المحافظ خلال متابعة الخطة الاستثمارية إلى أهمية رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية، حيث تابعت الاجهزة التنفيذية بحي حلوان أعمال الطبقة السطحية لشارع ذكي ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تمت تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي وبالوعات الامطار لتتناسب مع مستوي الرصف وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء الأعمال وفقا للمواصفات القياسية.

استكمال الإزالة بشارع الجسر البراني

وفى حي دار السلام تواصل أجهزة الحى الجهود لاستكمال الإزالات بشارع الجسر البراني، تمهيدًا لاستكمال التطوير والرصف وتيسيرًا علي المواطنين لتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي طبقا للخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بحى البساتين جهودها لاستكمال أعمال تطوير ورصف شارع سيد ندا بمنطقة تقسيم اللاسلكي من خلال متابعة أعمال ضبط مناسيب بيارات الصرف الصحي بالشارع تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

وقف العمل في بناء مخالف

وفي سياق متصل، يتم التصدى لكافة المخالفات والاشغالات، وأوقفت الأجهزة المعنية أعمال بناء مخالف بالمسافة الحرة بالمجاورة الثامنة بمنطقة المعراج، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بجانب رفع الاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات من خلال عمل حملة لرفع وإزالة الإشغالات والحواجز الحديدية والاسمنتية من شارع الازهار تقاطع شارع محمد نور الدين وشارع 269 المعادي الجديدة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وشن حى المعادى حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين لرفع اشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بشارع 9 وشارع 9151 وابراج عثمان وشارع 108 وشارع مصر حلوان الزراعى وشارع 233 كما تم عمل حملة نظافة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بحي المعادي لرفع مخلفات القمامة التى شملت شارع الكورنيش وشارع 105.

وتمكنت المتابعة الميدانية بحي طره من ضبط سيارة تقوم بالقاء المخلفات بالطريق العام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معها.