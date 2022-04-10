يبحث أهالي مدينة الإسكندرية، يومياً عن موعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، خاصة موعد أذان صلاة المغرب والفجر، بسبب ارتباطهما ببدء ساعات الإفطار والإمساك عن الطعام والشراب ساعات الصوم، مع اختلاف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، ومن يوم إلى آخر، لذلك يبحث المواطنون عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة الإسكندرية.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في الإسكندرية

ويبحث أهالي محافظة الإسكندرية، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان بالإسكندرية، وهو ما تستعرضه «الوطن» خدمة للقراء.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2022، يكون موعد أذان المغرب اليوم السبت في الإسكندرية الساعة 6:25 مساءً، حيث يتأخر الموعد دقيقة يومياً في شهر رمضان ليتأخر موعد الإفطار عن كل يوم بنفس المدة.

مواقيت الصلاة في تاسع أيام شهر رمضان

وعن مواقيت الصلاة في تاسع أيام شهر رمضان في الإسكندرية، فجاءت كالتالي:

- أذان الفجر في الساعة 4:08 صباحًا، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد..

- الشروق في الساعة 5:38 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:02 مساءً، ويثبت ميعاد صلاة الظهر منذ أيام عند هذا الموعد دون تغير.

- يأتي أذان العصر الساعة 3:37 مساءً، ويثبت ميعاد صلاة العصر منذ أيام عند هذا الموعد دون تغير.

- يُرفع أذان المغرب الساعة 6:25 مساءً.

- ويأتي أذان العشاء الساعة 7:47 مساءً، وبعدها يؤدي المصلون صلاة التراويح بعد أن فتحت جميع المساجد أبوابها هذا العام.