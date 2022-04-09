لبلبة ترفض الكشف عن كذبة مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 8

قررت الفنانة لبلبة، والتي تجسد شخصية ميس زهرة، مديرة مدرسة رؤية الخاصة، كشف حقيقة عامر عبد الرازق ويقوم بدوره مصطفى شعبان، أمام نوفل صاحب المدرسة، وأنه ليس المشرف الاجتماعي الحاصل على الدكتوراه، وأن تعيينه جاء نتيجة تشابه في الأسماء فقط.

مسلسل دايمًا عامر الحلقة 8

وفي أحداث مسلسل دايمًا عامر الحلقة 8، ذهبت ميس زهرة إلى فيلا نوفل، صاحب المدرسة التي تنقسم إلى «ناشونال» و«إنترناشونال»، ويقوم بدوره عمرو عبدالجليل، لتوضيح اللبس الذي حدث خلال تعيين المشرف الاجتماعي الجديد، ولكن جاءه اتصال تليفوني، وتساءلت زهرة في عقلها الباطن عن خطورة كشف الأمر، وجاءها صوت يقول لها أن تتراجع عن ما تفعله ولا تخبره بالحقيقة.

ميس زهرة تشعر بتأنيب الضمير في مسلسل دايمًا عامر

وشهدت الأحداث السابقة في مسلسل دايما عامر، تعيين عامر عبد الرازق في المدرسة باعتباره أستاذ إدارة تربوية في الجامعة الأمريكية، ولكن ميس زهرة اكتشفت أن هناك خطأ في قرار التعيين وماحدث نتيجة تشابه في الأسماء، ونصحها لطفي وكيل المدرسة بعدم التراجع حتى لا يصل الأمر للوزارة وتحدث مشاكل للمدرسة.

وكشفت الأحداث أن تعيين عامر عبد الرازق، جاء بتدبير من لطفي وكيل المدرسة ويقوم بدوره صلاح عبد الله، للحصول على إدارة المدرسة والتربح من وراءها.