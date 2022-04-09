يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 8 والقنوات الناقلة له، لمتابعة مزيد من التفاصيل حول تحركات عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، وتصرفاته تجاه الأزمات التي يواجهها من الطلاب والمدرسين، بعد استلام مهام وظيفته.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ومن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 8 والقنوات الناقلة له، إذ يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما تتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 8 والقنوات الناقلة، عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

اكتشاف هوية محمد لطفي المزيفة في مسلسل دايما عامر

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 7، بداية عامر عبد الرازق في التحرك الفعلي داخل مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، واستلام مهام وظيفته باعتباره أخصائي اجتماعي، ومقابلة ولي أمر الطالب فريد الذي تم استدعاءه.

وكانت المفاجأة أن عامر عبد الرازق حاوطته الشكوك في هوية ولي أمر الطالب، وأنه سبق ورأه قبل ذلك، وقام بدوره محمد لطفي، والذي اكتشف أنه يعمل كومبارس في السينما، ويقوم بلعب دور ولي أمر أي طالب يتم استدعاءه من مدرسته مقابل مبلغ مالي.