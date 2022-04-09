مصطفى شعبان يفض خناقة طلاب مدرسة رؤية في مسلسل دايما عامر الحلقة 8

تدخل مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 8، لفض الاشتباك الذي وقع بين عدد من طلاب مدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم إلى ناشونال وإنترناشونال، بعدما قام الطلاب بالتعدي على بعضهم بالأيدي في الشارع بعد انتهاء اليوم الدراسي.

مسلسل دايما عامر الحلقة 8

وسارع مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي بالمدرسة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 8، بصحبة عدد من المدرسين لفض الخناقة، وطلب عامر أسماء هؤلاء الطلاب لاتخاذ اللازم.

مستر عامر يلتقي والد الطالب فريد

ولم يكتف عامر عبدالرازق بذلك، ولكن حصل على عنوان ولي أمر الطالب فريد ويقوم بدوره يوسف وائل نور، بعد المشاجرة التي تورط فيها، وذهب في احداث مسلسل دايما عامر، إلى والده الفنان ناصر سيف الذي كان يجلس مع إحدى الفتيات بمطعم، وأخبره أن ابنه يعيش أزمة كبيرة بسبب تجاهله له بعد وفاة والدته.

وكان الطالب فريد سبق وطلبت منه إدارة المدرسة استدعاء ولي أمره، واضطر لتأجير أحد الأشخاص وقام بدوره محمد لطفي، ولكن نجح عامر عبدالرازق في كشف اللعبة، ووبخ فريد على فعلته، الذي حكى له بدوره عن الأزمة التي يعيشها مع والده.