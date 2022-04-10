استخراج جثتي عاملين بالصرف الصحي من بالوعة بقنا: اختنقا أثناء تطهيرها

نجحت قوات الحماية المدنية في قنا، منذ قليل، في استخراج جثتين لعاملين بالصرف الصحي، لقيا مصرعهما بسبب الاختناق عقب سقوطهما داخل غرفة صرف صحي أثناء تأدية عملهما في التطهير، بجوار الديوان العام لمحافظة قنا.

البالوعة بالقرب من الديوان العام لمحافظة قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملي صرف صحي داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي أثناء تظهيرها، بالقرب من الديوان العام لمحافظة قنا.

العاملان اختنقا بسبب أعمال تطهير البالوعة

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، ومعها قوات الحماية المدنية، وتبين أن العاملين اختنقا بسبب الراوئح المنبعثة من البالوعة جراء تطهيرها، وجرى استخراج الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.