العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزلة بمدينة السلام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله في مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تنتدب الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

بلاغ لقسم شرطة السلام ثان

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «هاني. ر» 22 سنة، وبالفحص تبين وجود حبل حول رقبة المتوفى، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.