اليوم.. آخر موعد للتقديم في لجان النظام والمراقبة بالثانوية العامة

أكدت لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة، أن اليوم الاثنين 11 إبريل، آخر موعد لتلقي طلبات الأعضاء الجدد للمشاركة في كنترولات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022، والمقرر عقدها يوم 11 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجاري والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

تقديم طلب الالتحاق للمشاركة في لجان النظام والمراقبة

قالت لجان النظام والمراقبة، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن تقديم طلب الالتحاق للمشاركة في اللجان يكون بمقر لجنة الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، بمرافقته الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأكدت لجان النظام والمراقبة، توافر في المرشح شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات، وإلا يكون محروما من أعمال الامتحانات، طبقا للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 وتعديلاته، وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف.

استبعاد المرشحين المتقدمين

كما أكدت لجان النظام والمراقبة في خطابها، أن لا يكون قد جرى استبعاده من لجان الإدارة أو النظام والمراقبة، وألا يكون قد عمل بذات اللجنة المتقدم إليها من قبل، مشيرا إلى أنه في حالة التقدم لأكثر من لجنة في نفس ذات الوقت يجرى استبعاده من جميع اللجان، وألا يكون للمرشح اقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة.

وقالت لجان الإدارة، إن المتقدم يملأ طلب الترشح باللجنة المتقدم اليها ومعه صحيفة أحوال حديثة، وإفادة من الجزاءات وصورة بطاقة الرقم القومي، ولابد من أن يجتاز العضو الاختبار والمقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة في مساء يوم التقدم بالأوراق.