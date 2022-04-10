جدول امتحانات النقل في محافظة سوهاج: تبدأ شهر مايو المقبل

يبدأ جدول سير اختبارات النقل للفرقتين الأولى والثانية بالمرحلة الإعدادية، للمدارس العامة والرياضية واللغات الرسمية والخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 وتستمر لـ5 أيام متواصلة لتنتهى فى الأربعاء الموافق 11 مايو 2022.

مواعيد امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية في سوهاج

تسير الاختبارات للصفين الأول والثاني الإعدادي بالتوازي معا طوال 5 أيام الاختبارات ويكون الجدول للفرقتين كالآتي:-

- السبت الموافق 7 مايو 2022

مواد اللغة العربية والخط العربي والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للفرقة الأولى وللفرقة الثانية مواد الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- الأحد الموافق 8 مايو 2022

مادة اللغة الأجنبية للصف الأول واللغة العربية والخط العربي للصف الثاني الإعدادي.

- الإثنين الموافق 9 مايو 2022

مواد الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي واللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الإعدادي.

- الثلاثاء 10 أبريل 2022 مواد العلوم والتربية الفنية للصف الأول ومواد الهندسة والدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي.

-الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 مواد الهندسة والتربية الدينية للصف الأول والعلوم والتربية الفنية للصف الثاني الإعدادي.

امتحانات المستوى الرفيع للمرحلة الإعدادية

كما تعقد امتحانات المستوى الرفيع لفرقتي النقل بالمرحلة الإعدادية الصفين الأول والثاني في محافظة سوهاج، يومي 26 أبريل الحالي للغة الأجنبية الأولى، ويوم 22 أبريل الحالي أيضًا للغة الأجنبية الثانية على أن تجرى الاختبارات في توقيت ساعتين لكلا منهما.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات المرحلة الإعدادية

بدوره، الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج بأن الوزارة ستطبق كل الإجراءات الاحترازية والصحية أثناء الامتحانات، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب، وتواجد زائرة صحية أو طبيب بكل مدرسة، وأن يخصص آخر 20 دقيقة من وقت اختبار اللغة العربية للفرقتين لقطعة الإملاء.