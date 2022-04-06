ضبط طالب انتحل صفة محاسب بشهادة تخرج مزورة بسوهاج.. «دفع فيها 32 ألف جنيه»

ضبطت مباحث فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بمحافظة سوهاج، «محمد س ا م» الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر خلال تقديمه لأصل مؤهل دراسي مزور يفيد بتخرجه في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وحصوله على بكالوريوس المحاسبة، واعترف الطالب بالواقعة، وقيام «مروان ح م م» من محافظة قنا بتزوير الأوراق لصالحة مقابل 32 ألف جنيه مصري.

طالب جامعي ينتحل صفة محاسب بالسجل المدني

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتلقي المركز بلاغا من فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بسوهاج يتضمن ضبط «محمد س ا م»، 27 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، ومقيم دائرة مركز دار السلام، لقيامه بالتقدم للإدارة لاستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة «حاصل علي بكالوريوس محاسبة».

مؤهل جامعي مزيف يقود لمزور أوراق بمحافظة قنا

وتقدم الطالب للحصول على البطاقة بموجب مؤهل دراسي يفيد بحصوله على بكالوريوس محاسبة منسوب صدوره للمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، تبين أن أصل المؤهل المقدم للحصول على تغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي مزور، وبالاستعلام من المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان عن صحة شهادة المؤهل المقدمة من المتهم، أفاد بأن المذكور غير مقيد بالمعهد وأن الأختام والتوقيعات على الشهادة مزورة.

اعتراف المتهم بالتزوير للحصول على عمل

وبمواجهة المتهم «محمد س ا م»، أقر بارتكاب الواقعة، وأن أصل وصورة المؤهل المقدمة مزورة، وعلّل حصوله عليها لرغبته في الحصول على فرصة عمل بإحدى الشركات الخاصة التي تطلب محاسبين، كما أضاف بتحصله على أصل المؤهل المزور من «مروان ح م م»، 30 سنة، من محافظة قنا، وذلك مقابل مقابل مبلغ 32 ألف جنيه، وأنه لم يتوقع أن يتم ضبطه وكشف تزوير المستندات لثقته بالمتهم الثاني، ولكبر المبلغ المالي الذي طلبه نظير التزوير.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.