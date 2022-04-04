الانتهاء من تطوير ساحة عمرو بن العاص ضمن مشروع «حدائق الفسطاط»

قال المهندس محمد سالم، مدير قطاع شركة حسن علام للإنشاءات، إن مشروع حدائق الفسطاط، يعد واحدًا من مشروعات القاهرة التاريخية، والمرحلة الأولى من المشروع، كانت تتمثل في إزالة المناطق العشوائية المحيطة بالمنطقة، نحو 8 أو 9 مبانٍ عشوائية.

مساحة ساحة مسجد عمرو بن العاص المخصصة للصلاة

وأضاف مدير قطاع شركة حسن علام للإنشاءات، أن مساحة ساحة مسجد عمرو بن العاص المخصصة للصلاة فقط، تبلغ نحو 6000 متر مربع، كما شمل المشروع عددًا من المباني البديلة، على الطراز المعماري الإسلامي، وذلك لسكان المناطق العشوائية التي تم إزالتها في المراحل الأولى لمشروع حدائق الفسطاط.

وأشار «سالم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أهمية تطوير ساحة ومسجد عمرو بن العاص، كجزء ضمن مشروع حدائق الفسطاط، وذلك لتطوير المكان، بما يليق به، إذ أن مسجد عمرو بن العاص، هو أول مسجد تم بناؤه في مصر وأفريقيا.

ساحة عمرو بن العاص جاهزة لاستقبال المصلين

وأكد حرص العاملين على تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، على العمل المستمر؛ للانتهاء من مراحل مشروع حدائق الفسطاط المختلفة، في المواعيد المحددة لها، مشيرًا إلى أن ساحة مسجد عمرو بن العاص، تم الانتهاء من تطويرها، وهي جاهزة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف مدير قطاع شركة حسن علام للإنشاءات، أن مشروع حدائق الفسطاط يشمل عددًا من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمية، ومسارح مكشوفة وحدائق تراثية، كما يضم المشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بما يليق بقيمته الأثرية والتاريخية والإسلامية.

ولفت «سالم»، إلى أن حدائق الفسطاط عقب الانتهاء منها، ستكون بمثابة المتنفس الأخضر الأول داخل القاهرة، ومزار سياحي عالمي لمن يريد أن يزور معالم وآثار القاهرة التاريخية والإسلامية.