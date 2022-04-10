افتتاح وحدة الأشعة المقطعية في «حميات سوهاج» بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة.

خطة المحافظة لتطوير المنظومة الطبية

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

رافق محافظ سوهاج النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

آليات تطوير مستشفى حميات سوهاج

وجرى الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد «16 سلايس ماركة كانون»، وتزويد الوحدة بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي عقب الانتهاء من تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيي الأشعة على استخدام الجهاز الجديد، والذي سيساهم بقوة في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.

كما تفقد «الفقي» تشغيل المبنى الجديد بالمستشفى، واستمع إلى شرح مفصل عن التجهيزات التي تمت إضافتها بمستشفى حميات سوهاج، ومنها 5 أجهزة تنفس صناعي، و5 مونيتور، و5 سرنجة محاليل، و2 هاي فلو تيزل كانيولا، و5 مركز اكسجين، وكراش ترولي، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز إيكو، وجهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة متنقل، و10 كراسي غسيل كلوي، و2 جهاز قياس الغازات في الدم، و 4 جهاز نيبوليزر، وجهاز صدمات قلب، و4 جهاز سباب، ووحدة مناظير جهاز هضمي، كما تم إضافة 56 سرير مرضى بالمبنى الجديد بعد التطوير، وعدد 6 سرير فولير " عناية مركزة، 2 مولد كهرباء، وكشك كهرباء جديد بتمويل من وزارة الصحة.

وحدة مناظير الجهاز الهضمي

وأشارت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير الأجهزة اللازمة وجاري تجهيز المكان لتشغيل وحدة خاصة لمناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية، لافتة إلى إدخال خدمة الغسيل الكلوي لمرضى العناية المركزة داخل وحدة العناية، وذلك في إطار توجيهات المحافظ في سبيل رفع المعاناة عن كاهل المرضى، وتوفير جميع الخدمات الطبية لهم داخل المستشفى، وعدم الحاجة للتنقل لإجراء الأشعات والتحاليل خارج المستشفى.