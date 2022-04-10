يبحث أبناء محافظة سوهاج، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة سوهاج، لمعرفة متى يجري كسر الصيام، وتناول الإفطار اليوم الأحد الموافق 10 إبريل 2022.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة سوهاج

ويرفع أذان المغرب اليوم الأحد الموافق 9 رمضان 1443 هجريا و10 إبريل 2022 في محافظة سوهاج، الساعة 6:15 مساء، لينتهي صيام يوم التاسع من رمضان في هذا الموعد.

وتقدم «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة سوهاج، وفقا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، من خلال إمساكية شهر رمضان.

ويرفع أذان المغرب الساعة 6:15 مساء، بفارق دقيقة واحدة عن أمس السبت، الموافق 8 رمضان، ورفع الأذان الساعة 6:14 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر 4:09 صباحًا.

- موعد الشروق 5:35 صباحًا.

- أذان الظهر 11:55 صباحًا

- موعد أذان العَصر 3:25 مساءً.

- موعد أذان المَغرب 6:15 مساءً.

- موعد أذان العِشاء 7:32 مساءً.

عدد ساعات صيام اليوم 9 رمضان في سوهاج

جدير بالذكر أن عدد ساعات صيام اليوم التاسع من شهر رمضان في محافظة سوهاج، يصل إلى 14 ساعة و26 دقيقة، بفارق دقيقتين عن أمس السبت الموافق 9 إبريل 2022، و8 رمضان 1443 هجريا.