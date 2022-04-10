«الجدع والخائن» .. أبرز علاقات الصداقة بين أبطال مسلسلات رمضان 2022

مع صعوبة الحياة، والظروف التي يمر بها كل واحد منا، والمواقف التي نتعرض لها يوميا وتؤثر علينا، نحتاج إلى صديق يدعمنا، ولم تغفل الدراما المصرية عن تناول هذه العلاقة، بعرض تفاصيلها ومواقفها المؤثرة، وتشهد مسلسلات رمضان العديد من النماذج لعلاقات الصداقة والتي تتنوع في رمضان هذا العام مابين «الخائن والجدع» وغيرها.

زين وآدم من مسلسل سوتس بالعربي

من بين أدوار الأصدقاء اللافتين للنظر في المسلسلات كانت شخصية «زين» في مسلسل سوتس بالعربي الذي يقوم بدوره الفنان أسر ياسين، الذي يكتشف في بداية أحداث المسلسل أن «آدم» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد داود، كان طالبًا في كلية الحقوق وفصل منها، بسبب تقديمه ملخصات للطلاب بمقابل مادي.

ومن ثم يمد له «زين» يد المساعدة، وقرر أن يضمه لمكتب المحاماة الخاص به، دون أن يعرف أحد بأنه لم يكمل كليته، ومن ثم يعتمد عليه في جمع المعلومات الخاصة بالقضايا، وتنشأ علاقة صداقة بينهما، وتتوالى أحداث المسلسل بعد ذلك.

شريف وأكرم من مسلسل مين قال

«صاحبي من الطفولة» بهذه الكلمات قال «شريف» الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد داش، عن «أكرم» صديق طفولته بمسلسل مين قال، تأثر الجمهور بعلاقتهم ومشاهدهم التي جاءت في الحكاية، وكيف أديا دور الصداقة المثالية، يظهر الصديقان مقربين من بعضهما حتى أنهما جيران منذ طفولتهم.

وفي إطار كوميدي يساعد «أكرم» صديقه «شريف» في كل المشاكل التي يقع فيها بسبب مشروع «الأورجامي»، حيث يبيع المنتجات الورقية عن طريق الإنترنت، إيماناً منه بأحلامه.

هدرس وفزاع من مسلسل الكبير أوي

ومن بين نماذج الوفاء في دراما رمضان، كان هشام إسماعيل في دور «فزاع» بمسلسل الكبير أوي الجزء السادس، عندما كان يلعب لعبة «البيضة» بجانب هدرس، وطباظة الشاب الذي اشتهر بـ«لزمة ماو»، ونفادي، خرج كل اللاعبين ولم يتبق إلا «فزاع» الذي كان بدوره أن يختار أحد فيهم ليكمل اللعب والباقي سوف يموت.

ليختار في الآخر «فزاع» صديقه وعشرة عمره كما قال بالمشهد: «عندك حق يا هجرس معلش يا رجالة ده أنا أعرفه من أيام طير انت، إنما انتوا وجوه جديدة»، ورمى الكرة إلى هدرس الذي يجسده الفنان محمد سلام، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المشهد.

مسلسل يوتيرن

وفي دور الصديق الخائن، تفوقت الفنانة نانسي صلاح في تجسد دور «أميرة» الصديقة المقربة وزوجة أخي «يارا»، التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، وتحاول «أميرة» التقرب من زوج صديقتها، والإيقاع به بحجة أنها تساعده في حل مشاكله مع شقيقته، إلا أنها كانت معجبة به قبل زواجها.