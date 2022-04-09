الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان: فاتن تتسلم الفتوى وجلجل ينقذ بدوي

الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان شهدت أحداثًا جديدة ومشوق، ففي مسلسل الاختيار 3 جرى استعراض حديث المعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر وعصام العريان وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول مرسي لإبعاد تهم جرائم الإخوان أمام الاتحادية عن عناصر الجماعة، واستشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف إثر إطلاق نار عليه بمقذوف ناري محرم دوليًا.

العائدون

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «قتل الحسيني أبو ضيف.. وأحداث مشوقة في الحلقات السابعة من مسلسلات رمضان»، وفي مسلسل العائدون، قررت المخابرات العامة تغيير استراتيجية التعامل مع تنظيم داعش في ملف العائدون، وتابع جهاز المخابرات تحركات عناصر داعش في مصر وبلاد أخرى من خلال زرع عناصر منها في صفوف داعش.

فاتن أمل حربي

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، ذهبت نيللي كريم إلى الشيخ يحيى حتى تعلم نتيجة الفتوى بخصوص حرمان المطلقة من أولادها في حالة الزواج، وهنا قال لها إن الله يأمر بهذا.

أما في مسلسل في بيتنا روبوت 2 فقد شهد أحداثا ومواقف كوميدية، فقد وصل يوسف وسارة إلى بيتهما بعد يوم طويل ومتعب، وصدم يوسف بسبب وجود أخت سارة وزوجها وابنهما زياد، إذ أنه كان مرهقا ويرغب في النوم.

الكبير أوي 6

وفي مسلسل مكتوب عليا استيقظ جلجل من النوم واكتشف كلمات جديدة، كان إحداها تعني أنه سيذهب إلى بدوي، وعندما زاره وجد أنه لا يعرف رقم الخزنة، وأنقذه من اكتشاف زوجته لخيانته.

أما مسلسل الكبير أوي، فقد شهدت أحداثه اختطافه وأسرته وأهل بيته وأهالي المزاريطة ووجدوا أنفسهم في لعبة أجنبية بنسخة مصرية.