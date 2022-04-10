أوكرانيا تعلن تدمير 13 هدفا جويا روسيا.. و7 هجمات صاروخية على «ميكولايف»

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أمس، تدمير سلاح الجو الأوكراني، نحو 13 هدفًا جويا روسيا: 3 طائرات وهليكوبتر واحدة و4 صواريخ كروز، مضيفة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى تدمير 5 طائرات دون طيار.

وشنت القوات الروسية، 7 هجمات صاروخية على منطقة «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دونيتسك» بافلو كيريلينكو، على «تليجرام»، مقتل 5 مدنيين وإصابة 5 آخرون في قصف روسي على منطقة «دونيتسك».

وأشار نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، على «تليجرام»، إلى إجلاء 4532 شخصًا من عدة مناطق في أوكرانيا، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«لندن»: موسكو تواصل استهداف البنية التحتية في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن خروج قوات موسكو من شمالي أوكرانيا كشف أدلة على مقابر جماعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وانتشرت على مواقع التواصل، صورة لجندي روسي تعرض للتعذيب وأحرق حيا على أيدي النازيين في أوكرانيا، ونشر متابعون أوكرانيون تعليقات مسيئة على الصورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأوكراني يقدم شكره لـ كندا على المساعدة المقدمة لـ بلاده

وقدم الرئيسي الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شكره لـ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوعلى المساعدة المقدمة لـ بلاده، وقال على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه أجرى محادثة هاتفية مع ترودو، مضيفا:«نشكر على دعم مبادرة النهوض من أجل أوكرانيا، للحصول على مساعدة مالية بقيمة 1 مليار دولار كندي و500 مليون دولار أمريكي من الدعم الدفاعي الإضافي.. معا أقوى!».

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت أمس السبت، أن زيلينسكي استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في العاصمة الأوكرانية «كييف»، وجاءت زيارة المسؤول البريطاني، إلى أوكرانيا بعد زيارة رفيعة المستوى لقادة من «الاتحاد الأوروبي»، ضمت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيف بوريل.

إيطاليا تعلن: لن ندعم أي تدخل عسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العالم يشهد حربا أممية ليست عسكرية، على خلفية العقوبات والأزمات بين الغرب وروسيا، مضيفا إن «روما» لن تدعم أي تدخل عسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وزيرة دفاع التشيك، يانا تشيرنوخوفا، إنها ستبحث خلال زيارتها إلى واشنطن، في إبريل الجاري، سبل استخدام وزارة الدجاع الأمريكية «البنتاجون» قواعد عسكرية في بلادها، موضحة في مقابلة مع مع شبكة «دينكن»، إن بلادها يمكن أن تحذو حذو سلوفاكيا، التي منحت الجيش الأمريكي مؤخرا الفرصة لاستخدام قاعدتين جويتين.

وسيتوجه رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إلى الجزائر، غدا الاثنين لتوقيع اتفاق لاستيراد المزيد من الغاز، فيما اتخذت سلطات جمهورية «لوجانسك الشعبية»، حزمة من التدابير لدعم الزراعة في إطار خطة تنموية برعاية «موسكو».

وفي سياق متصل، توقع مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم «واشنطن» لـ«كييف» لتبرير حملة جديدة من التدخل في السياسة الأمريكية.