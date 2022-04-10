أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة السويس، وكذلك مواقيت الصلوات الأخرى التى يبحث عنها دائما الأهالي خلال اليوم والليلة، خاصة في شهر رمضان.

موعد الإفطار وأذان المغرب 9 رمضان في السويس

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 9 رمضان سيحين في تمام الساعة 6:14 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يتابعه سكان المحافظة حيث ينهون صومهم بالإفطار فى ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم 9 رمضان

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة لمساحة أيضاً أنه بحسب التوقيت المحلى لمدينة السويس، فإن مواقيت الصلاة اليوم 9 تتضمن أذان الفجر فى تمام 3:59 صباحاً، أما الشروق فموعده 5:29 صباحاً، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحاً، وأذان العصر يحين في الساعة 3:25 مساءً، أما موعد الإفطار وأذان المغرب فيحين عند الساعة 6:14 مساءً، وصلاة العشاء في تمام 7:34 مساءً.