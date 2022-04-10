ضبط 450 طربة حشيش بحوز 7 عناصر إجرامية في الإسكندرية والمنوفية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية - المنوفية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه - أول العامرية بالإسكندرية) ومركز شرطة (بركة السبع بالمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

ضبط (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

مديرية أمن المنوفية

ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى –4 هاتف محمول) ، بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى شمال سيناء والغربية) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫150٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.