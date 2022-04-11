يتحدد موعد السحور وأذان الفجر اليوم الاثنين 10 رمضان في محافظة القليوبية بحسب التوقيتات المحددة التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ يحرص عدد كبير من المواطنين أداء الفريضة في وقتها المحدد، لذا تقدم «الوطن» مواعيد الصلوات الخمس في محافظة القليوبية لما له من أهمية كبرى لدى المسلمين، إذ يمسكون عن الطعام عقب السحور وقبل أذان الفجر لبدء يوم صبام جديد في عاشر أيام شهر رمضان الكريم.

وبحسب إمساكية رمضان يختلف موعد السحور وأذان الفجر من يوم لآخر، إذ يبدأ الامتناع عن تناول الطعام والإمساك قبيل موعد أذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة القليوبية.

موعد السحور وأذان الفجر 10 رمضان

موعد السحور اليوم 10 رمضان في محافظة القليوبية، يبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا وحتى الرابعة فجرا، إذ يجرى تناول الأطعمة الخفيفة وبعض المشروبات حتى وقت الإمساك، وينتشر المسحراتي في بعض مدن وقرى الأقليم، إذ يقوم بإيقاظ الأهالي قبل موعد السحور، والإمساك بوقت كافي.

موعد أذان الفجر اليوم 10 رمضان

وبحسب إمساكية رمضان 2022 بمحافظة القليوبية، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 10 رمضان، كالتالي:

الفجر: 04:04 صباحا.

الشروق: 05:33 صباحا.

الظهر: في تمام الساعة 11:56 صباحا.

أذان العصر في تمام الساعة 03:31 مساء.

ويكون الإفطار وأذان المغرب في تمام الساعة 06:20 مساء.

وتؤذن صلاة العشاء عند الساعة 07:40 دقيقة مساء، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة القيام أو التراويح.