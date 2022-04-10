يترقب المسلمون في محافظة القليوبية، موعد أذان الفجر لبدء صيام اليوم التاسع من رمضان، لذلك يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 9 رمضان في محافظة القليوبية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر، اليوم 9 رمضان في القليوبية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم 9 رمضان في القليوبية

من المقرر أن يؤذن أذان الفجر، اليوم 9 رمضان في محافظة القليوبية، الساعة 04:04 ص.

الشروق: 05:34 ص

أذان الظهر: 11:57 ص

أذان العصر: 3:31 م

أذان المغرب: 6:19 م

أذان العشاء: 7:40 م

الالتزام برفع آذان الصلوات في المواعيد المقررة

قالت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، في بيان لها، إن لجان المتابعة المشكلة من قبل وكيل الوزارة في القليوبية، والتي تقوم بالمرور على المساجد بشكل يومي لم تسجل إلى مخالفات، إذ يلتزم جميع المصلين باتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا في جميع المساجد التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك.

وشددت المديرية على الالتزام بمواقيت الصلاة ورفع آذان الصلوات في المواعيد المقررة مع إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة بالمساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، والتزام المصلين بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية.

وحددت المديرية في بيانها أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درس موعظة ما بين الأربع ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.