أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وأذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية، والموافق 8 إبريل 2022، وهو ما يلتزم به المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان المبارك، ويمتنعون عن الطعام والشراب وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية؛ يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 04:07 ص ليعلن بداية صوم سابع أيام رمضان.

مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان في محافظة القليوبية، وفقاً للهيئة المصرية للمساحة، جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:07 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص

موعد أذان العصر: 3:31 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:38 م

الآلاف يصلون التراويح يومياً

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية، يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يوميا؛ فيتناولون الإفطار ويصلون المغرب، ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم التراويح.