مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 8 رمضان في محافظة القليوبية

تتحدد مواقيت الصلاة وأذان الفجر اليوم 8 رمضان في محافظة القليوبية، الموافق 9 أبريل 2022، وفق إمساكية شهر رمضان والهيئة المصرية العامة للمساحة، ويهتم الصائمون خلال شهر رمضان المبارك بمواعيد أذان الفجر لمعرفة وقت الإمساك عن الطعام وبدء ساعات الصوم التي تتخطى 14 ساعة يوميا.

مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان في القليوبية

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 8 رمضان في القليوبية، ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر اليوم الساعة 04:06 صباحا.

وتأتي مواقيت الصلوات الأخرى كالتالي:

الشروق 05:35 ص

أذان الظهر 11:56 ص

أذان العصر 3:30 م

أذان المغرب 6:18 م

أذان العشاء 7:38 م

إجراءات احترازية في المساجد الكبرى

وشددت مديرية أوقاف القليوبية على استمرار الإجراءت الاحترازية في المساجد الكبرى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن لجنة تضم مفتشي أوقاف القليوبية، تتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المساجد خاصة الكبرى التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على الالتزام بمواقيت الصلاة ورفع أذان الصلوات في المواعيد المقررة، مع إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر والتزام المصلين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الطبية.