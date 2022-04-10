ساعات تفصلنا في محافظة القليوبية عن أذان المغرب معلنة نهابة صيام اليوم التاسع من شهر رمضان، لذلك يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة القليوبية، وهو ما تنشره «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

ومن المقرر أن يُؤذن لصلاة المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة القليوبية الساعة 06:19 مساء.

ووفق إمساكية رمضان بالقليوبية فإن مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية اليوم 9 رمضان تضمنت التالي:

الفجر : 04:04 ص

الشروق 05:34 ص

أذان الظهر 11:57 ص

أذان العصر 3:31 م

أذان المغرب 6:19 م

وموعد أذان العشاء 7:40 م.

صلاة التراويح نصف ساعة

وحددت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة على أن يتخللها درس موعظة ما بين الأربع ركعات الأولى والأربع ركعات الثانية، وذلك لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.

وأوضح بيان اوقاف القليوبية، أن الصلاة تقام في موعدها المخصص بعد أذان العشاء بمدة 10 دقائق فقط، ثم تبدأ صلاة التراويح بعدها على أن يكون درس الموعظة عبارة عن الرد على أسئلة المصلين من رواد المسجد، أو ما يشغل بالهم عن أساسيات الصلوات والزكاة والفرائض، وكيفية أداء الصلوات الفائتة وحكم الصوم والإفطار ومتطلبات الشهر الكريم والفرق بين الزكاة والصدقة.