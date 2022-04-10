أبرز المعلومات عن القائد الروسي الجديد للحرب بأوكرانيا: عمل في سوريا

قرر الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين تعيين الجنرال بالجيش الكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، قائدًا مسرحيًا للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرت مصادر رفيعة المستوى.

أمريكا تتهم روسيا بالفشل في حرب أوكرانيا

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه لا يمكن لتعيين أي جنرال أن يمحو حقيقة أن روسيا واجهت بالفعل فشلًا استراتيجيًا في أوكرانيا، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ووصف سوليفان الجنرال بأنه لديه سجل من الوحشية ضد المدنيين في سوريا، متوقعًا أن يفعل نفس الشيء في أوكرانيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: سيكون هذا الجنرال مجرد كاتب آخر للجرائم والوحشية ضد المدنيين الأوكرانيين، والولايات المتحدة، كما قلت من قبل، مصممة على بذل كل ما في وسعها لدعم الأوكرانيين وهم يقاومونه».

أبرز المعلومات عن القائد الجديد للحرب في روسيا

- يبلغ دفورنيكوف من العمر 60 عامًا.

- بدأ دفورنيكوف حياته المهنية كقائد فصيلة عام 1982.

- قاتل خلال الحرب الثانية في الشيشان

-تولى عدة مناصب عليا قبل أن يتولى قيادة القوات الروسية في سوريا عام 2015.

- في عام 2016 منح بوتين دفورنيكوف ميدالية بطل روسيا، وهي واحدة من أعلى الجوائز في البلاد.

- عمل دفورنيكوف كقائد للمنطقة العسكرية الجنوبية منذ عام 2016.

- اكتسب دفورنيكوف شهرة أثناء قيادته لمجموعة القوات الروسية في سوريا.

وعلق مسؤول أوروبي لشبكة CNN على التعيين الجديد قائلًا، إنه اعتراف روسي بأن الأمور تسير بشكل سيء للغاية وأنهم بحاجة إلى القيام بشيء مختلف، مشددًا: «هم يفعلون الأشياء بالطريقة القديمة نفسها».

وتابع المسؤول الأوروبي: «استخدمت القوات الروسية نهجًا شديد القسوة في أجزاء من أوكرانيا، أسوة بما فعلت فى سورياحيث ضربت المباني السكنية في المدن الكبرى ودمرت الكثير من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية».