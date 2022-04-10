والد الطفل «أسامة» عن مشاركته بأغنية «ماما زمنها جاية»: «لايقة عليه»

أعاد النجم هشام جمال، غناء أغنية «ماما زمانها جاية» للعبقري الراحل الموسيقار محمد فوزي في مسلسل في بيتنا روبوت 2 المعروض على شاشة قناة الحياة، إذ تفاعل عدد كبير من متابعي المسلسل ومحبي هشام جمال مع الأغنية.

كما نشر «جمال» مشهد الأغنية من الأحداث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولاقى ردود أفعال واسعة، حيث شارك في الأغنية العديد من الأطفال وكان من بينهم الطفل «أسامة محمد» صاحب 4 سنوات الذي لفت أنظار الجميع، حتى ظن البعض أنه ابن الفنان هشام جمال.

سعادة والد الطفل «أسامة» للمشاركة في الأغنية

وأعرب والد الطفل خلال حديثه لـ «الوطن» عن مدى سعادته لتمكن ابنه من المشاركة في مسلسل «في بيتنا روبرت 2»، لافتا أنه لم يتوقع أن ابنه سوف ينال إعجاب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي: «أول ما الأغنية اتعرضت لقيت الناس اللي تعرفو بتكلمني لوحدها وكنت فرحان جدا وحسيت أني الأغنية لايقة عليه».

الأغنية تستغرق 12 ساعة في التصوير

وتابع «محمد» أن تصوير الأغنية كان في أول أيام رمضان واستغرق 12 ساعة متواصلة: «التصوير بتاع الأغنية أخد 12 ساعة وعلى رغم من كدا لكن أبني متأثرش زي بقيه الأطفال»، مضيفا أن «هشام» كان متجاوبا لغاية مع الأطفال وكان العمل معه ممتع ولذيذ.

وأوضح أن أبنه كان يحفظ جزء من الأغنية الأصلية، مما أدى إلى تفاعله مع الأغنية خلال التصوير وجذب أنظار جميع رواد التواصل الاجتماعي: «سمسم ابني كان حافظ الأغنية الأصلية، ولما بدأ هشام يغني هو كام متفاعل أكثر واحد»، مشيرا إلى أن ابنه يشارك للمرة الأولى في عمل درامي.

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني عبر شاشة قناة الحياة، ومنصة واتش ات، وتدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل حول المهندس يوسف الذي يكتشف خبر حمل زوجته سارة، لكنه يواجه مشاكل في عمله بسبب دخوله في تنافس مع مهندس آخر اخترع روبوت جديد اسمه متين.المسلسل من بطولة بطولة، هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.