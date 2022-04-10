مسلسل suits بالعربي الحلقة 8.. براءة فتاة الأوراق المالية

تصدر مسلسل suits بالعربي الحلقة 8، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرضها أمس على شاشة قناة CBC، إذ شهدت الحلقة محاولة زين ثابت وآدم منصور، إثبات براءة فتاة الأوراق المالية، بعد ظلمها من صاحب شركة الأوراق المالية ومحاولة تشويه صورتها.

أحداث مسلسل suits بالعربي الحلقة 8

وبدأ مسلسل suits بالعربي الحلقة 8، بشك زين ثابت في صاحب شركة الأوراق المالية، وطلب من آدم البحث عن مصدر أوراق المعاملات النقدية السليمة، وبالفعل ذهب الأخير إلى شركة مالية منافسة لمحاولة إثبات براءة فتاة الأوراق المالية، وقام باختراق الشركة والمعلومات الخاصة بها بمساعدة أحد أصدقائه هناك.

براءة فتاة الأوراق المالية

ثم بدأ الثنائي يبحثون عن وسيلة لإثبات الأدلة والمستندات الصحيحة التي تدين صاحب الشركة وتثبت براءة فتاة الأوراق المالية ميرفت، التي تم اتهامها بالتسبب في خسارة الشركة وضياع الأسهم، وقاموا بمساواة صاحب الشركة لأخذ ما يريدونه وإثبات براءة ميرفت.

أبطال مسلسل suits بالعربي

يذكر أن مسلسل suits بالعربي يضم مجموعة من النجوم وهم: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، ريم مصطفي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.