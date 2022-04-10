مستشار الأمن الأمريكي: ملتزمون بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد أوكرانيا بـ«الأسلحة التي تحتاجها» للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال سوليفان: «سنزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لهزيمة الروس، لمنعهم من الاستيلاء على المزيد من المدن والبلدات حيث يرتكبون هذه الجرائم»، وفقا لما ذكرت صحيفة جارديان البريطانية.

الكرملين يرفض مزاعم أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

وواصل الكرملين رفض مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل أوكرانيا وحلفائها الغربيين، فيما نوه سوليفان بأن إدارة بايدن تعمل «على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا وتنظيم وتنسيق تسليم الأسلحة من العديد من البلدان الأخرى».

ويأتي تعهد سوليفات في أعقاب التزام بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، لتقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا من قبل المملكة المتحدة يوم الجمعة.