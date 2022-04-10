بدوي يثق في جلجل ويهديه ساعة ضمن مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9

بدأت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9 بطلب من روقه «أيتن عامر»، أن توصلها سلمى «هنادي مهنا» إلى المنزل بعد أن تركها جلجل «أكرم حسني» أمام القسم، وانتقل جلجل لمقابلة بدوي «عمرو عبدالجليل» في مكتبه ووضعه بدوي في اختبار صعب ليعرف حقيقته.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9

ويحاول جلجل التهرب لأنه لم يظهر له أي كلمات جديدة على يده، ويذكر جلجل بأنه أنقذه قبل التورط في عدد من الأزمات، خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 9.

سلمى ورقة أصدقاء للمرة الأولي

تذهب سلمى مع روقه إلى منزلها، وتجلس معها في وجود والدتها «عزة لبيب»، ثم تفتح معها حديثا حول علاقتها بجلجل وتستكشف ما مدى علاقتهما، ثم تفاجئها سلمى بسؤال عن جلجل، فتبلغها أنهم شبه مرتبطين وتؤكد والدتها الكلام، ثم تبدأ روقه ووالدتها في التعاطف مع سلمى بعد معرفة أنها يتيمة الأم.

يبلغ جلجل بدوي بشراء الشركة العالمية، ثم يكتشف بدوي أن مساعده هو الذي يخونه ويتعاون مع منافسه، ثم يقوم بدوي بإهداء جلجل ساعة هدية ثمنها 70 جنيها، فيرفض جلجل، ويقوم بدوي بعزومته على حفلة ضخمة في فيلته مساء اليوم.