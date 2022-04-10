الجندي: من يفتي بتحريم فوائد البنوك متعمدا «كافر وخارج عن الملة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشخص الذي يتعمد تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو تحريم ما أحله الله عز وجل يُعد كافرا وخارجا عن الملة، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ»، وذلك عند حديثه عن تحريم البعض لفوائد البنوك، مؤكدًا أنهم يحرمون ما أحل الله.

الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا ولا يُحرم البنوك

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا ولا يُحرم البنوك، «إحنا المفروض نتفرغ الأول لتعريف الناس معنى الربا، وبعد كده نقول بقى هل البنوك ضمن الربا ولا لأ، مينفعش تمنع حد يأكل من طبق، وتقعد تقوله الطبق ده مسموم ولا تشرح له، قوله الطبق ده مسموم، فيه سم كذا في مكان كذا عشان يبقى عارف السم فين».

من يفتي بأن فوائد البنوك ربا وحرام يقوم بالطعن في شعب مصر

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن من يفتي بأن فوائد البنوك ربا وحرام يقوم بالطعن في شعب مصر بالكامل، ويطعن في نفسه أيضًا «حضرتك البيجامة اللي أنت لابسها عملتها شركات ومصانع وأخدة تمويل بنكي، الأسفلت اللي أنت ماشي عليه واخد تمويل بنكي عشان يتسفلت، البنك بقى ضرورة حياتية بعدما خربت الذمم وتغيرت الضمائر، لو اديت الفلوس لأخوك ابن أمك وأبوك ممكن يأكل الفلوس وانتهت القصة، وأموال اليتامى بتضيع والأرامل فلوسها بتضيع من غير فوائد، البنك هو اللي يستفيد، وياخد الفوائد لنفسه والأيتام يروحوا فين؟».