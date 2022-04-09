مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 8.. فوز لذيذ وزومبا بمسابقة الروبوت

دارت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 8، عن بداية المسابقة بين المهندس يوسف الذي قام باختراع الروبوتين لذيذ وزومبا، والمهندس سامح الذي اخترع الروبوت متين، وشهدت الحلقة فوز يوسف في مسابقة الروبوت.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 8.. فوز يوسف في مسابقة الروبوت

وبدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بشجار يوسف مع زوجته سارة ويضطر إلى النوم في الحمام، ليكتشف أن مساعدة علاء في الحمام، الذي هرب هو الآخر من زوجته، ولا يتمكنان من النوم، ويذهبان إلى المستثمرين بدون أي استعداد، ليخبرهما صاحب الشركة بأن عليهما الدخول في مسابقة بين الروبوتات.

وعلى جانب آخر تظهر أحداث الحلقة أن سامح يتعاون مع المستثمر الذي يقوم بدوره الفنان عماد رشاد، والمتحيز له، حيث قام بتسريب معلومات عن المسابقة لسامح حتى يهزم يوسف بشكل سريع.

وعندما يتحدث سامح مع الروبوت متين يكتشف أنه معجب بالروبوت زومبا، وأنه يريد الخسارة حتى لا تحزن، فيبدأ بالشعور بالتوتر والقلق، في إطار كوميدي.

وقبل المسابقة يتعرض يوسف لمواقف كوميدية مع زوجته، التي طلبت من زوجها شيء مهم لكنها لا تعرف ما هو؟ بالإضافة إلى طلبها شراء مياه، لأنها تسبب لها شعورا بالعطش.

ويقوم يوسف بتجهيز الروبوتين لذيذ وزومبا استعدادًا للمسابقة التي يديرها الفنان سليمان عيد، وتكون أول لعبة في المسابقة هي الجري، ويجري خلالها وضع قواعد ضد يوسف، ومنها ضرورة أن ينجح زومبا ولذيذ في المسابقة.

وخلال المسابقة يظهر للجميع استعداد سامح، حيث تحاول الروبوتات ضرب لذيذ، وتعطيل زومبا، ورغم هذا ينجح كلاهما في كسب المسابقة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بشكل حصري عبر قناة الحياة الفضائية، ويكون العرض الأول للحلقة الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، والعاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.