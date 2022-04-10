مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9.. يوسف يعاني من اضطرابات بسبب سارة

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 9، التي عرضت اليوم على قناة الحياة، من بطولة شيماء سيف، وليلي أحمد زاهر، وهشام جمال، عدة مواقف كوميدية بين المهندس يوسف وزوجته سارة الحامل التي تعاني من اضطرابات الحمل.

سارة تعطي يوسف دواء هرمونيا

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بسارة التي تقوم بدورها الفنانة ليلي أحمد زاهر، بالتحدث مع الخادمة لتخبرها أنها اشترت بعض الملابس للبيبي الجديد، لتكتشف أنها ملابس تناسب أطفال أعمارهم تتخطى 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، يبحث يوسف عن هاتفه ولا يستطيع العثور عليه، لذلك يطلب من سارة أن تتصل عليه، لكنها تتعامل بعصبية بسبب الحمل، فتبدأ بالشجار معه، وبعد إيجاد الهاتف تفتعل مشكلة لأنه سجل رقمها باسم سارة فقط.

وعندما ينفعل يوسف ويتركها تذهب إليه وتبدأ في مصالحته، لكنها سرعان ما تتشاجر معه مرة أخرى. ويطلب يوسف من الروبوت لذيذ الحصول على دواء للصداع، وتعطيه سارة دواء الهرمونات، وتنقلب الآية ويصبح يوسف متقلب المزاج.

يذهب يوسف إلى الشركة، وتتغير طباعة في التعامل مع الموظفين، فيبدأ في السؤال كيف يبدو وهل يبدو عليه زيادة الوزن، فيزيد من راتب هدير، التي تقوم بمدحه كثيرًا فيقرر زيادة راتبها مرة ثانية.

يلتقي بعدها لبني زوجة مساعدة علاء، التي يسألها عن أحوال علاقتها، فتخبره أنها تعاني من خيانة زوجها، ويقرر تعينها في HR للشركة.

وتنتهي الحلقة بدخول المهندس سامح منافس يوسف وهو يحمل بوكية ورد كبير، وسط حالة من التشويق مما قد يحدث خلال الحلقة الثانية.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويكون عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 حصريا عبر قناة الحياة الفضائية، ويكون العرض الأول للحلقة الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.