جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني.. 8 مايو

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني، يبدأ اعتباراً من يوم 8 مايو المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 12 من نفس الشهر، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني، تم إعلانه، إذ يبدأ يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، وتعقد الامتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وناشد «عبده» الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، ومراجعة المقرر الدراسي من الكتب المدرسية.

وأضاف مدير إدارة غرب القاهرة التعليم لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني ينتهي يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل بمادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، موضحاً أنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى التنسيق الكامل مع جميع المدارس، للوقوف على الاستعدادات النهاية لعقد الامتحانات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادتي العلوم واللغة الإنجليزية.

وأكد مصطفى عبده، أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني، يشمل أيضاً عقد امتحان المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع يوم الإثنين الموافق 18 أبريل الجاري والثلاثاء والأربعاء 20 أبريل، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

ونوه مدير إدارة غرب القاهرة، إلى عدم عقد امتحانات السادس الابتدائي القاهرة أيام السبت الموافق 23 أبريل والأحد والإثنين والخميس 28 أبريل ويوم الخميس 5 مايو بالتزامن مع أعياد المسيحيين.