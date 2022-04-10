جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، إجراء بعض التعديلات على خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، حيث تقرر إدخال تعديلات بسيطة على مواعيد بدء امتحانات بعض الصفوف، للتيسير على الطلاب ومراعاة لبعض الأبعاد والجوانب أثناء إجراء الامتحانات التي يتزامن عقدها مع الأعياد والمناسبات الرسمية.

«تعليم بني سويف» تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي

وبدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف في الاستعداد لامتحانات نهاية العام بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي وجه بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي داخل لجان الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب حتى تجرى الامتحانات في أجواء هادئة.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل في بني سويف نهاية العام 2022

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم مواعيد وجداول الامتحانات لصفوف النقل بجميع المراحل والشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من 8 إلى 12 مايو 2022، والصف الخامس الابتدائي من 7 إلى 10 مايو 2022، والصف السادس الابتدائي من 11 إلى 15 مايو 2022، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 7 إلى 11 مايو 2022، و الصف الثالث الإعدادي من 17 إلى 23 مايو 2022.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام بني سويف 2022

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي نهاية العام 2022 والتي تبدأ يوم الثلاثاء 17 مايو بمادة اللغة العربية، والأربعاء 18 مايو بمادتي الجبر والأحتمال والتربية الفنية، والخميس 19 مايو بمادة اللغة الأجنبية، والسبت 21 مايو بمادتي الدراسات الإجتماعية والتربية الدينية، والأحد 22 مايو بمادتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والاثنين 23 مايو بمادتي العلوم والتربية الرياضية.