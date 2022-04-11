مسئول المرافق بالفسطاط: المنطقة الثقافية ستكون المدخل الرئيسي للمشروع

كشفت بسمة سامي، مسئول المرافق بمشروع المنطقة الثقافية ضمن مراحل حدائق الفسطاط، أن المنطقة الثقافية، تعد واحدة من المناطق التي سيتم تنفيذها داخل مشروع حدائق الفسطاط، كما أنها تعتبر المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية

وأشارت مسئول المرافق بمشروع المنطقة الثقافية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مشروع حدائق الفسطاط، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادتها لرونقها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن مكونات المنطقة الثقافية بمشروع حدائق الفسطاط، أوضحت «سامى»، أن المنطقة من المخطط لها أن تضم عددًا من المطاعم، واللاند سكيب، والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى نهر سيتصل ببحيرة عين الصيرة، التي جرى تطويرها خلال الفترة الماضية.

وأضافت مسئول المرافق بالمشروع، أن مشروع حدائق الفسطاط، يضم أكثر من منطقة، منها الاستثمارية، والثقافية، إذ أن الثانية ستكون المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، بجانب منطقة القصبة، التي ستضم عدد من المحلات المخصصة للصناعات الحرفية.

مساحة مشروع حدائق الفسطاط 500 فدان

كما أشارت إلى أن المشروع يضم أيضًا، منطقة المغامرة، ومنطقة ألعاب متنوعة لجميع الأعمار، ومنطقة الوادي وهي منطقة تلال داخل التضاريس الموجودة بالمنطقة، والتي ستشمل أيضًا ممرات ومطاعم، فضلا عن منطقة الحفريات، وهي منطقة أثرية سيعاد استكشافها، كي تكون مزارًا سياحيًا داخل المشروع.

وتابعت مسئول المرافق بمشروع حدائق الفسطاط، أنه جرى التعامل في بداية المشروع بتطوير البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة، ومن ثم البدء في تنفيذ مراحل المشروع، إذ تبلغ المساحة المخصصة الإجمالية لمشروع حدائق الفسطاط، أكثر من 500 فدان.