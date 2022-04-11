فى نقاط.. كل ما تريد معرفته عن المنطقة الثقافية بمشروع حدائق الفسطاط

كشفت مها عبد الفتاح، مدير تنفيذ مشروع المنطقة الثقافية، ضمن حدائق الفسطاط، أن المنطقة الثقافية، تعد المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات، كما ستطل المنطقة الثقافية على بحيرة عين الصيرة، التى تم الإنتهاء من تطويرها، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد على بالقلعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن المنطقة الثقافية بمشروع حدائق الفسطاط، وفقا لتصريحات مدير تنفيذ المشروع، مها عبد الفتاح، الخاصة لـ«الوطن».

كل ما تريد معرفته عن المنطقة الثقافية بمشروع حدائق الفسطاط

1- مشروع حدائق الفسطاط يتم إنشائه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة الفسطاط.

2- تعد المنطقة الثقافية، واحدة من عدة مناطق، ضمن مشروع حدائق الفسطاط.

3- تضم المنطقة الثقافية بمشروع حدائق الفسطاط، 6 مطاعم، مصلى للرجال، ومصلى للسيدات.

4- كما تضم المنطقة الثقافية بالمشروع 3 نوافير مائية راقصة.

5- تضم المنطقة الثقافية بحدائق الفسطاط، عدد كبير من المساحات الخضراء واللاند سكيب، بجانب الإضاءات المختلفة، التى ستحيط بالمنطقة.

6- طبيعة منطقة الفسطاط، وهى منطقة حضارية قديمة، بالإضافة إلى قربها من منطقة مجمع الأديان.

مشروع حدائق الفسطاط

7- حدائق الفسطاط، ستكون واجهه سياحية تخدم المنطقة بأكملها ومزار عالمي.

8- تعد المنطقة الثقافية، المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

9- ستطل المنطقة الثقافية على بحيرة عين الصيرة، التى تم الإنتهاء من تطويرها، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد على بالقلعة.

10- مشروع حدائق الفسطاط، ستكون واجهه سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزار سياحي، بمواصفات عالمية، للتعرف على حضارة مصر القديمة.

11- يأتى مشروع حدائق الفسطاط، فى إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها.

12- مشروع حدائق الفسطاط قائم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة.

13- صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»، التابع لمجلس الوزراء، هو القائم على تنفيذ مراحل مشروع حدائق الفسطاط، بجانب جهاز تعمير القاهرة الكبرى، التابع للجهاز المركزي للتعمير.