الذهب يسجل 1940 دولارا للأوقية اليوم..كم سيصل سعره قبل نهاية يونيو؟

تراجع الذهب إلى نحو 1940 دولارًا للأوقية، اليوم الإثنين بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1949 دولارًا في وقت سابق من اليوم، حيث عارضت خطط التشديد الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاوف جديدة بشأن هجمات روسيا في شرق أوكرانيا.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1968.10 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2032.55 دولار في غضون 12 شهرًا.

وسبق أن أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المسؤولين خططوا لتقليص الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي بنحو 95 مليار دولار شهريًا، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يمكن أن يكون له ما يبرره لمكافحة التضخم المتزايد.

رفع عائد الدولار والخزانة ضغط على أسعار الذهب

وبحسب منصة Trading Economics، أدى الموقف المتشدد للبنك المركزي إلى رفع عوائد الدولار والخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما ضغط على أسعار الذهب، في غضون ذلك، تابع المستثمرون التطورات الجيوسياسية بعد أن قصفت القوات الروسية أهدافًا في شرق أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية يوم أمس، الأحد، في وقتٍ يخطط فيه المستشار النمساوي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

نصف استهلاك الذهب عالميا في المجوهرات

ويتم تداول الذهب في الغالب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويعد معدن الذهب استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ونصف استهلاك ذهب العالم في المجوهرات و 40% في الاستثمارات و 10% في الصناعة، وأكبر منتجي الذهب هم الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، وأكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية هم الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.