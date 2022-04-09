للزينة والاستثمار.. مؤسسة توضح أفضل الطرق لشراء المشغولات الذهبية

قالت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث المعادن الثمينة والذهب، إن الذهب يعد من أهم وأبرز الطرق الآمنة والأكثر أفضلية للاستثمار فيه، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

الاعتماد على الذهب في الأزمات الاقتصادية

وأضافت المؤسسة أن الاستثمار في الذهب يُعتمد عليه بشكل كبير في الظروف السياسية والأزمات الاقتصادية، باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا ودائما في ارتفاع وأسعاره عند البيع تتجاوز أسعار الشراء.

وأشارت إلى أن المشغولات الذهبية تكون سيئة في الاستثمار، لذلك لا يفضل الاستثمار فيها، ويمكن شراؤها بغرض الزينة والهدايا، والسبب الذي يجعلها غير مفضلة في الاستثمار هو ارتفاع قيمة مصنعيتها، لافتة إلى أنه من الأنسب الاستثمار في السبائك وبعدها العملات الذهبية، نظرًا لانخفاض مصنعيتها، وإمكانية استرداد جزء منها وقت البيع.

الاستثمار في «الذهب الكسر»

وأوضحت أن البعض يفضل شراء الذهب في الاستثمار والزينة في نفس الوقت، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ما يسمى في السوق بـ«الذهب الكسر»، وهو الذهب المستعمل الذي يتوفر في محلات الصاغة، لأن مصنعيته تكون منخفضة عند الشراء.

وأشارت إلى أنه أصبح هناك طريقة لاستخدام الذهب وعدم ركنه أو الاحتفاظ به واستخدامه في الزينة وفي نفس الوقت الاستثمار فيه، وإعادة بيعه دون تحمل خسارة كبيرة، وذلك نظرًا لانخفاض المصنعية به وفي نفس الوقت لا يفقد قيمته كذهب والتي ترتفع دائمًا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار بسبب العوامل المؤثرة على سعر الذهب بالسوق المحلي، إذ أصبح من الصعب توقع الاتجاه لأسعار الذهب، لذا تتوقع المؤسسة أن تعاود أسعار الذهب بالسوق المحلية الارتفاع.