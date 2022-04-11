8 مؤشرات اقتصادية تحسم مصير أسعار الذهب خلال أسبوع

تحدد العديد من الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع، مسار أسعار الذهب، سواء بالهبوط أو الصعود أو حتى البقاء في مستوى تحركه العرضي، حيث تضم أجندة أحداث الأسبوع الاقتصادية 8 أحداث من شأنها تحديد مصير المعدن الأصفر على المدى القريب.

من بين تلك الأحداث وأهمها على الإطلاق، صدور مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم غدٍ الثلاثاء 12 أبريل 2022، حيث أن ارتفاع التضخم في الغالب يصاحبه إقبالاً على شراء الذهب بهدف حفظ القيمة والتحوط من تقلبات العملة، كما يصدر أيضًا مؤشر التضخم في إنجلترا بعد غدٍ الأربعاء 13 أبريل 2022.

ثالث الأحداث المرتقب أن تؤثر في مسار الذهب، هي صدور تقرير أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء 13 أبريل الجاري، لبيان نسبة التضخم في أسعار مكونات الإنتاج والتي تعطي لمحة عما إذا كانت أسعار السلع والمنتجات سترتفع مستقبلاً أم لا، ويصدر أيضًا الخميس تقرير معدل البطالة في استراليا، وأيضًا معدل التغيير في التوظيف هناك.

تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي سيؤثر على الذهب

الخميس 14 أبريل الجاري، سيكون موعدًا لحدثين مهمين، الأول صدور تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي سيحدد ما إذا كان سيتم زيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم أم لا، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة في الغالب يصاحبه تراجع في أسعار الذهب، أما الحدث الثاني فهو صدور تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يؤشر إلى التضخم الأمريكي ويحدد ما إذا كان سيتم في ضوءه رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

يختتم الأسبوع الجاري، الأحداث المهمة المؤثرة في حركة الذهب، بصدور تقرير الناتج الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الجمعة 15 أبريل 2022، وهو من بين المؤشرات التي تعطي تصورًا بشأن التضخم وأثره على الركود الاقتصادي.